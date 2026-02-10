Kırşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Kırşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

10.02.2026 19:39
Kırşehir merkezli operasyonda, kendilerini kamu görevlisi tanıtan 4 şüpheli tutuklandı.

KIRŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelilerin farklı illerde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu kapsamda Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda S.A., K.B., S.Ö. ve F.K. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 4 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
