Kırşehir'de Engellilere Farkındalık Etkinliği
Kırşehir'de Engellilere Farkındalık Etkinliği

Kırşehir\'de Engellilere Farkındalık Etkinliği
15.01.2026 17:39
Gözleri bağlı araç kullanan bürokratlar engelli bireylerin zorluklarını deneyimledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte, Vali Yardımcısı Alper Balcı ve gençler gözleri bağlı şekilde araç kullandı.

Beyazay Derneği'nce farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte bürokratlar ve gönüllü gençler, gözleri bağlanarak kontrollü bir alanda araç kullandı. Etkinlikte engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı güçlükler uygulamalı olarak anlatıldı. Programda konuşan Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen, beyaz bastonun özgürlük ve eşit hakların simgesi olduğunu belirterek, "Amacımız engelsiz bir Kırşehir oluşturarak, engelli bireylerin güçlü olmasını sağlamak. Bürokrasimizin de bu etkinlik sayesinde empati yapma imkanı bulduğunu düşünüyoruz" dedi.

Gözleri bağlı şekilde araç kullanan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı ise, il bürokrasinin bu konuda üzerine düşen sorumluluğun farkında olduğunu ve dersine çalıştığını ifade etti.

Etkinliğe katılan Bahattin Öztürk, aracı kullanmakta zorlandığını belirterek, engelli bireylere daha fazla destek olunması gerektiğini vurguladı. Mehmet Tura Tosun ise etkinlik sırasında farklı duygular yaşadığını dile getirdi. Organizasyona ev sahipliği yapan işletme sahibi İlker Erdal da, sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği bu tür farkındalık çalışmalarını desteklediklerini belirterek, "Bu durumu bir sosyal sorumluluk ve prensip olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcıların deneyimlerini paylaşmasının ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırşehir

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Engellilere Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

