Kırşehir'de Genç Çiftçi Projesi'nde yüzde 90 başarı sağlandı - Son Dakika

Kırşehir'de Genç Çiftçi Projesi'nde yüzde 90 başarı sağlandı

18.12.2020 11:03
Kırşehir'de Genç Çiftçi Projesi'nde yüzde 90 başarı sağlandı, System.String[]

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan kentte 3 yıl uygulanan Genç Çiftçi Projesi'nde yaklaşık yüzde 90 başarı sağlandığını söyledi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan kentte 3 yıl uygulanan Genç Çiftçi Projesi'nde yaklaşık yüzde 90 başarı sağlandığını söyledi.

Şahin, projeden yararlanan merkeze bağlı Güzler köyündeki çiftçiyi ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şahin, burada AA muhabirine, gençlerin köylerinde kalarak ekonomiye katkı sağlamalarının amaçlandığı Genç Çifti Projesi kapsamında 3 yılda 394 proje sahibine 11 milyon liralık katkı sağlandığını söyledi.

Genç Çiftçi Projesi'nin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal projelerinden birisi olduğunu ve Kırşehir'de 3 yıl uygulandığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"İl genelinde 2016, 2017 ve 2018 yıllarında uygulanan bu proje ile devletimiz, 18-40 yaş aralığındaki köylerde yaşayan genç çiftçilerimize katkı sağladı. Gençlerimiz ailelerine yük olmadan kendi işlerini kurmuş oldu. Komisyon marifetiyle belirlenen çiftçilerimize 5 inek, 30 koyun ve bahçe ziraatı ile ilgili destek verildi. Önce eğitimler verildikten sonra destekler dağıtılmaya başlandı. 2018 yılında sonlandırılan proje kapsamında destek alan çiftçilerimizin işlerini daha da geliştirdi."

Şahin, Genç Çiftçi Projesi'nde yaklaşık yüzde 90 başarı yakaladıklarını vurgulayarak, çiftçilerin aldıkları büyükbaş hayvanların sayılarını artırdıklarını, küçükbaş hayvan sürülerini de çoğalttıklarını, elde ettikleri sütü de satarak aile bütçelerine katı yaptıklarını aktardı.

Kenan Şahin, Kırşehir, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Genç Çiftçi Projesi'nde yüzde 90 başarı sağlandı - Son Dakika


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