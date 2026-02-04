Kırşehir\'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Kırşehir'de jandarma ekipleri, otomobil hırsızlığı iddiasıyla 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Aksaray kara yolundaki uygulamada, İ.Ö'nün kullandığı aracı durdurdu.
İncelemede otomobilin çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, sürücü hakkında adli işlem başlattı.
El konulan aracın işlemlerinin ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.
