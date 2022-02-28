Kırşehir'de işletmelerde hayvan sağlığı taramaları yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de işletmelerde hayvan sağlığı taramaları yapıldı

28.02.2022 17:36
Kırşehir'de işletmelerde hayvan sağlığı taramaları yapıldı

Kırşehir'de, hayvan hastalıklarına karşı tarama yapıldığı bildirildi.

Kırşehir'de, hayvan hastalıklarına karşı tarama yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde hayvan sağlığı ve refahına yönelik çalışmalara ara vermeden devam edildiği belirtildi.

Kaman ve Mucur ilçelerinde çalışma yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Personellerimiz tarafından Mucur ilçemizde hastalıktan ari işletmemizde tüberkülin ve brucella taraması ile Kaman ilçemizde sığırlarda brucella, sürvey çalışması için kan örnekleri alma işlemi yapıldı." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
'Tarım için yapısal tedbirler gerekli' 'Tarım için yapısal tedbirler gerekli' AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki

Kırşehir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de işletmelerde hayvan sağlığı taramaları yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Ukrayna'nın en büyük ikinci şehrine bombalı saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
17:26 Anne, çocukları karıştırdı! Miniğin sevimli hali kameraya yansıdı
17:13 Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı
17:10 Şeref Malkoç 28 Şubat'a damga vuran fotoğrafın hikayesini anlattı!
16:53 Cristiano Ronaldo performansıyla hayal kırıklığı yarattı! 10 maçta sadece 1 gol attı
16:29 Belarus'ta yapılan müzakereden ilk bilgiler! Ukrayna, Rusya'nın Kırım dahil her yerden çekilmesini istedi! Rusya: Taleplerimizi açıklamayacağız!
16:23 Köy, toprağın altından gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 17:43:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de işletmelerde hayvan sağlığı taramaları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement