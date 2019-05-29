Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kaçak silah ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir'de kaçak silah ele geçirildi

1 saat önce

Kırşehir'de durdurulan bir araçta yurda kaçak yollarla sokulduğu ileri sürülen 4 tabanca ele geçirildi.

Kırşehir'de kaçak silah ele geçirildi, System.String[]
Kırşehir'de durdurulan bir araçta yurda kaçak yollarla sokulduğu ileri sürülen 4 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollara sokulan ürünlerin tespiti ve yakalanması için çalışma yaptı.
Ekipler, Kırşehir Kayseri kara yolu Ortaköy Kavşağı'nda yaptıkları uygulamada, Bursa plakalı hafif ticari aracı, yavaş ilerlemesi ve sürücülerin hareketlerinden şüphelenerek durdurdu.
Araçta bulunan İ.K. ve M.K'nin üst aramalarının ardından aracın koltuk aralarında farklı markalara ait 4 tabanca ve 11 fişek bulundu.
Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:02 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü dönen ağabey, tartıştığı kardeşini tabancayla vurdu Polis ekiplerinden yayaya öncelik vermeyen sürücüye "empati" cezası Son Dakika! Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu 19 yaşındaki gencin feci sonu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 18:29:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de kaçak silah ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]