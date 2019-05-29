Kırşehir'de kaçak silah ele geçirildi

Kırşehir'de durdurulan bir araçta yurda kaçak yollarla sokulduğu ileri sürülen 4 tabanca ele geçirildi.

Kırşehir'de durdurulan bir araçta yurda kaçak yollarla sokulduğu ileri sürülen 4 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollara sokulan ürünlerin tespiti ve yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, Kırşehir Kayseri kara yolu Ortaköy Kavşağı'nda yaptıkları uygulamada, Bursa plakalı hafif ticari aracı, yavaş ilerlemesi ve sürücülerin hareketlerinden şüphelenerek durdurdu.

Araçta bulunan İ.K. ve M.K'nin üst aramalarının ardından aracın koltuk aralarında farklı markalara ait 4 tabanca ve 11 fişek bulundu.

Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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