Kırşehir'de kaza: 1 ölü - Son Dakika

KIRŞEHİR'de kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Mert, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 17.00 sıralarında Kuşdili Mahallesi Şehit Coşkun Taş Caddesinde meydana geldi. Mustafa Mert idaresindeki 40 AAP 754 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Mustafa Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.