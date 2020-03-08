Kırşehir'de kaza: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de kaza: 1 ölü - Son Dakika

Kırşehir'de kaza: 1 ölü

6 saat önce

KIRŞEHİR'de kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Mert, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kırşehir'de kaza: 1 ölü, System.String[]

KIRŞEHİR'de kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Mert, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 17.00 sıralarında Kuşdili Mahallesi Şehit Coşkun Taş Caddesinde meydana geldi. Mustafa Mert idaresindeki 40 AAP 754 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Mustafa Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Mustafa Mert, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:33 Kaynak: DHA
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