Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
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Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

57 dakika önce

Kırşehir'in Mucur ilçesinde 80 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Bekir Aydın, toprağa verildi.

Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi, System.String[]
Kırşehir'in Mucur ilçesinde 80 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Bekir Aydın, toprağa verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Aydın, Mucur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Mucur Emine Hatun Çarşı Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın naaşı Yeniköy'deki mezarlığa defnedildi.
Cenaze törenine, gazinin yakınları, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, eski bakanlar Lütfi Elvan ve Ali Rıza Alaboyun, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak ve vatandaş katıldı.
Kırşehir, Kıbrıs, Aydın, Mucur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:44 Kaynak: AA
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