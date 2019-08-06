Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Kırşehir
'in Mucur
ilçesinde 80 yaşında vefat eden Kıbrıs
gazisi Bekir Aydın
, toprağa verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Aydın, Mucur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Mucur Emine Hatun Çarşı Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın naaşı Yeniköy
'deki mezarlığa defnedildi.
Cenaze törenine, gazinin yakınları, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, eski bakanlar Lütfi Elvan
ve Ali Rıza Alaboyun
, AK Parti
Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli
, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ
, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz
, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak
ve vatandaş katıldı.