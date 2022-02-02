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Kırşehir'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Kırşehir'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

02.02.2022 11:15
Kırşehir'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Anadolu yaban koyunları ve yaban hayvanlarının çetin kış şartlarında ihtiyaçlarının karşılanması için Kırşehir Kervansaray Dağı'na yiyecek bırakıldı.

Anadolu yaban koyunları ve yaban hayvanlarının çetin kış şartlarında ihtiyaçlarının karşılanması için Kırşehir Kervansaray Dağı'na yiyecek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mucur'un Gümüşkümbet köyünden doğaya salınan 28 Anadolu yaban koyunu ve çevredeki hayvanların kış aylarında beslenme ihtiyaçları için ekiplerin çalışma yaptığı belirtildi.

Kervansaray Dağı ve çevresindeki bölgelerde belirlenen noktalara yonca, pazar atığı ve besi yemi bırakıldığı ve çalışmanın aralıklarla devam edeceği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimizde etkisini gösteren ağır kış şartları nedeniyle yaban hayatına destek amaçlı doğaya yem bırakıldı. 2022 yılı içerisinde 7 bin 500 kilogram yonca, pazar artığı, besi yemi gibi yiyecekler bırakılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak yazın su kaynakları, kışın yem konusunda yaban hayatı desteklenmektedir."

Kırşehir'de, 2021 yılı Ağustos ve Eylül aylarında, Konya Bozdağ Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'ndan temin edilen nesli tehlike altındaki 28 Anadolu yaban koyunu doğaya bırakılmış, bölgedeki atıl çeşmeler koyunlar için onarılmıştı.

Kırşehir'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
Kırşehir'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
Kırşehir'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Kervansaray, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika


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