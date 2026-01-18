Kırşehir'de Yerli Koyun Yetiştiriciliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kırşehir'de Yerli Koyun Yetiştiriciliği

Kırşehir\'de Yerli Koyun Yetiştiriciliği
18.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malya Tarım İşletmesi, yerli koyun ırkları ile Türkiye'de hayvancılığı geliştiriyor.

Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi, yetiştirdiği yerli ırk koyunlar ile ülkede hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 4. büyük işletmesi olan merkezde yetiştirilen akkaraman ve Malya ırkı koyunlar, bölge illeri başta olmak üzere birçok şehirden talep görüyor.

Toklularla beraber 12 bin civarında küçükbaş bulunan işletmede, hayvanların bakımı titizlikle yürütülüyor.

İşletmenin Hayvancılık Şefi Ümit Turgut, AA muhabirine, Malya'nın önemli küçükbaş yetiştirme merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Turgut, 7 bin anaç koyun bulunan işletmede 2025 doğumlu toklularla beraber 12 bin civarında hayvan mevcudu olduğunu anlattı.

Üreticilerin buradaki küçükbaş hayvanlarla sürülerini büyüttüğünü belirten Turgut, "İşletmemiz, kendi adını taşıyan Malya ırkı koyunlar ve akkaraman ırkı koyunları bünyesinde yetiştirmekte olup, ülkemizin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine önemli katkıda bulunmaktadır. İşletmemizde yetiştirilen üstün vasıflı damızlık hayvanlarımız, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde Kayseri, Konya, Ankara, Aksaray'daki çiftçilerimizden yoğun talep görüyor. Talepleri karşılamak için çalışıyoruz." diye konuştu.

9 bin civarında kuzu doğumu bekleniyor

Veteriner hekim Rukiye Boz ise işletmedeki yerli ırk küçükbaşların ikizlik oranının yüzde 50'ye yakın olduğunu söyledi.

Hayvanların Mart 2026'da doğumlarının gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Boz, 9 bin civarında yeni kuzunun dünyaya gelmesinin beklendiğini belirtti.

Malya ırkı koyunların etçil yapıda ve et verim randımanının yüzde 45'in üzerinde olduğuna dikkati çeken Boz, "Koyunlarımıza kendi ürettiğimiz yemlerden verilmekte ve hasat sonrasında kendi meralarımızda ve arazilerimizde otlatılmaktadır. Önceden belirlediğimiz programımıza uyarak belirli peryotlarla koyunlarımızın aşılamalarını yapmaktayız. Ayrıca gerekli durumlarda tedavileriyle de ilgileniyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Kırşehir, Ekonomi, Türkiye, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de Yerli Koyun Yetiştiriciliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:50:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Yerli Koyun Yetiştiriciliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.