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Son dakika! Kırşehir'deki aile kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika! Kırşehir'deki aile kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

05.11.2021 09:36

Son dakika haberleri... - Kırşehir'deki aile kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi Kırşehir'de, dünürler arası yaşanan kavgada tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Kırşehir'deki aile kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, dünürler arası yaşanan kavgada tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay Çukurçayır Mahallesinde meydana gelen olayda R.A. (62), henüz bilinmeyen bir nedenle dünürleri ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan R.A., tüfekle dünürü olan A.Ç.,'yi olay yerinde öldürürken, S.Ç. ve kızı E.Ç.'yi ağır yaraladı. Katil zanlısı R.A. ise kovalamaca sonucu komşusunun evinin bahçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen R.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan S.Ç. de, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağırlaşan E.Ç. ise, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Son dakika! Kırşehir'deki aile kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika! Kırşehir'deki aile kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika! Kırşehir'deki aile kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika! Kırşehir'deki aile kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Çukurçayır, Kırşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kırşehir'deki aile kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Kırşehir'deki aile kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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