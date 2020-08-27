Kırşehir'e 7 yeni aile sağlığı merkezi kurulacak - Son Dakika

Kırşehir'e 7 yeni aile sağlığı merkezi kurulacağı milletvekili Mustafa Kendirli tarafından açıklandı.

Milletvekili Kendirli yazılı yaptığı açıklamada, "Kırşehir'e 7 yeni aile sağlığı merkezi yatırım programına alındı. Yeni açılan 77 tabip kadrosuna da eylül ayında atama yapılacak" ifadelerine yer verdi.

'Türkiye'yi modern sağlık tesisleriyle donatırken, mahallelerimize de aynı hizmet kalitesini getirmek için sağlık merkezlerimizi çeşitlendiriyor ve sayısını artırıyoruz' diyen milletvekili Kendirli'nin açıklaması şöyle;

"Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastanenin ardından merkezde bir toplum ruh sağlığı merkezi olmak üzere 7 sağlık merkezi daha yapılacak. Kırşehir'de kadrosu açılan 77 tabibin de eylül ayında atamasının yapılarak, göreve başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği hızlı karar alma ve uygulama mekanizması sayesinde, pandemi döneminde bile yatırımlar devam ediyor. Kırşehir merkeze biri toplum ruh sağlığı merkezi olmak üzere Çukurçayır, Ahi Evran, Aşıkpaşa ve Kayabaşı mahallelerine aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları kurulacak. İlçelerde de Boztepe Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Kaman Toplum Sağlığı Merkezi ile Yeni Mahalle Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun kurularak hizmete girecek.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, 1 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 radyoloji uzmanı, 1 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 1 kulak burun boğaz uzmanı, 1 göz hastalıkları uzmanı, 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olmak üzere 7 uzman tabip ile 25 tabip kadrosu açıldı. Kaman Devlet Hastanesine 1 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak üzere 2 uzman tabip ile 15 tabip; Mucur Devlet Hastanesine 1 aile hekimliği uzmanı ile 15 tabip; Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesine 1 tabip; Mucur Toplum Sağlığı Merkezine 1 tabip; Merkez Toplum Sağlığı Merkezine 3 tabip; İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize 5 tabip; Boztepe Toplum Sağlığı Merkezine 1 tabip; Merkez 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna da 1 tabip kadrosu açıldı. Her fırsatta Kırşehir'de doktor açığı olduğu yalanını dillendirenlere son iki yılda yapılan tabip atamaları ve sağlık yatırımları en güzel cevaptır." - KIRŞEHİR