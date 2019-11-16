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Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın...
6 saat önce
Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından 4 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:08 Kaynak: AA
Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından 4 şüpheli tutuklandı.
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