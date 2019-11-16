Son Dakika Haberleri: Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın...
Son Dakika Güncel Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın... - Son Dakika

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın...

6 saat önce

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından 4 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın..., System.String[]

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından 4 şüpheli tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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