Proje çerçevesinde şehit ailelerini bir araya getirerek kaynaştırmayı ve toplumda milli bilinci açık tutmayı hedeflediklerini belirten Kılıçaslan, 28 Eylül 'de "Şehide Vefa Şühedaya Dua" programı planladıklarını aktardı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de 'Şehide Vefa Şühedaya Dua' programı düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.