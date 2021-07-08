"Kırşehir Ulusal Müzik Çalıştayı" Türk Halk Müziği konseriyle sona erdi - Son Dakika

UNESCO'nun müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den aldığı ilk ve tek kent olan Kırşehir'de düzenlenen Ulusal Müzik Çalıştayı, Türk Halk Müziği konseriyle tamamlandı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Abdal müzik kültürünün ele alındığı iki günlük çalıştayın son günü akşamında, Cacabey Meydanı'nda konser düzenlendi.

Yağmurlu havaya rağmen meydanı dolduran vatandaşlar, Türk Halk Müziği sanatçısı Erkut Özkan'ın seslendirdiği Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş türkülerinin yanı sıra farklı yörelere ait eserleri de dinleme imkanı buldu.

Kırşehir Belediyesi Müzik Öğretmenleri Grubu ise "Gönül Dağı", "Seher Vakti", "Bahçe Duvarından Aştım" ve "Sallan Boyuna Bakayım" türkülerini seslendirdi.

Vatandaşlar, sahne önünde oynayarak türkülere eşlik etti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konserin sonunda yaptığı konuşmada, Kırşehir'in UNESCO'nun müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na aldığı ilk ve tek şehir olduğunu belirterek çalıştayı da bu kapsamda düzenlediklerini ve akademisyenlerin Abdal müzik kültürünü bütün yönleriyle ele aldıklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle kültürel faaliyetlere bir süre ara verildiğini vurgulayan Ekicioğlu, "Müzik çalıştayımızın ardından konserlerimize yoğun ilgi gördük. Tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Erkut Özkan da Neşet Ertaş'ı andığımız her zaman burada yanımızda oldu, çok teşekkür ederiz." dedi.

Konsere, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi akademisyenleri, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.