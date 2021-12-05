Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Kırşehir'de sokak hayvanları beslendi, Sivas'ta çevre temizliği yapıldı.

Kaman Gençlik Merkezi faaliyetlerinde görev alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde sokak hayvanları için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Merkezde hazırladıkları yiyecekleri çantalarına koyan öğrenciler, sokaklarda, okul ve yurt binası çevresinde gördükleri hayvanları besledi.

Gönüllü gençlik lideri Mirza Şengün, gazetecilere, "Sokak hayvanlarına yiyecek verip aç kalmalarını önlemeye çalıştık. Çevremizde insanlar bunu görüyor. Bu şekilde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Ufuk Aktaş da "Kış ayları geldiği için sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu konuda lütfen duyarlı olalım." diye konuştu.

Sivas

Sivas'ta da gönüllüler, yürüyüş ve çevre temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğünün organizesinde, Valilik Ek Binası önünden Paşabahçe Mesire Alanı'na kadar farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Etkinliğe katılan gönüllüler bölgede çevre temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, katılanlara teşekkür ederek, "Sultan şehrin gönüllüleriyle çevreye olan duyarlılığı göstermek ve farkındalık oluşturmak için el birliğiyle çevre temizliği yaptık." ifadesini kullandı.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ise kentte gönüllü faaliyet gösteren derneklerin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından çevre temizliği yaptıklarını belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe, bazı derneklerin üyeleri ile gönüllü gençler katıldı.