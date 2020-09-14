33. Ahilik Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürüyor - Son Dakika

"Ahi Baba" lakabıyla bilinen Mustafa Karagüllü'nün adını taşıyan sokağın açılışı

Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi sunumu

Kooperatifçilik otobüsünden görüntü

Kırşehir'de 33. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, TOBB, TESK ve TESKOM'un desteğiyle bu yıl 33'üncüsü düzenlenen hafta kapsamında esnaf temsilcileri ve protokol üyeleri, Ahilik kültürü ve prensiplerini tanıtmak için yurt içinde ve yurt dışında sayısız konferans veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan "Ahi Baba" lakabıyla bilinen Mustafa Karagüllü'nün adını taşıyan sokağın açılış törenine katıldı.

Ardından, Cacabey Meydanı'nda Ahiler Sağlık Çadırı ziyaret edilerek, sağlık çalışanlarına başarı dilendi.

Esnaf ve iş insanlarının da aralarında olduğu temsilciler ile oda ve birlik başkanları, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi sunumu yapıldı.

Sunumun ardından konuşan Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, kooperatifçiliği daha ileri seviyeye taşımak, sürdürebilirliği, rekabetçiliği ve yenilikçiliği sağlayarak, ülkedeki ekonomik ve sosyal gelişime kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kooperatifçiliği geliştirmeye yönelik önemli faaliyetler yürüttüklerini vurgulayan Erkan, "E-ticaret, ihracat, pazarlama alanlarında eğitimlerin verilmesini, kadın girişimcilere ve kooperatiflerine markalaşma alanında destek olunmasını sağlayacağız. Üreticilere ise iyi ve doğru tarım eğitimleri vereceğiz. Kooperatifçiliğin başarıyla yapılmasını ve ülkemizde daha iyi seviyelere ulaştırılmasını istiyoruz. Kooperatifçilik otobüsümüz, bir çok ili dolaştı. Bu hafta Kırşehir'de olacak. İnsanlarımıza kooperatifçiliği anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinliklere Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, oda ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnaf katıldı.