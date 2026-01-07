Kış Festivalleri Rize ve Trabzon'da - Son Dakika
Kış Festivalleri Rize ve Trabzon'da

07.01.2026 14:33
TTSO Başkanı Çelebi, 23-25 Ocak'ta düzenlenecek kış festivallerine büyük katılım bekliyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, 23-25 Ocak'ta Rize ve Trabzon'da düzenlenecek etkinliklere çok sayıda insanın katılacağını belirtti.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede yapılacak etkinliklerin önemine değinerek, kış turizmine yönelik faaliyetleri büyütmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Trabzon ve Rize'nin 23-25 Ocak tarihleri arasında önemli etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını anımsatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Uzungöl'de Kış Festivali, Ayder'de Kardan Adam Şenliği ve Maçka'da Gastronomi etkinliği düzenlenecek. İnanıyorum ki her üç etkinliğe de bölgeden ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden binlerce insan akın edecek. Bu üç etkinliğin de birbirini destekleyeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda daha koordineli şekilde takvime bağlanarak bu etkinliklerin devam etmesini, bölge kış turizmini daha yukarılara taşımasını bekliyoruz."

Doğu Karadeniz'in kış turizminde önemli bir potansiyeli olduğuna işaret eden Çelebi, "Bunun için her il kış potansiyellerini daha aktif hale getirmeli. Bu kapsamda kış turizmi festivalleri rekabet eden değil, birbirini besleyen etkinlikler olarak gelişme gösterecektir. Doğru planlama ile kış ayları istihdamın korunduğu, ticaretin canlı kaldığı, bölgenin yıl boyunca gündemde olduğu bir döneme dönüşebilir." dedi.

Kaynak: AA

