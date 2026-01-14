Kış Hareketliliği: 1591 Yerleşim Yeri Ulaşımda Sorun Yaşıyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1591 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 709 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da 60, Ağrı'da 413, Kars'ta 200 ile Tunceli'de 209 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yerleşim yerlerinin yolunu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.