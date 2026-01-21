Kış Koşulları Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Kış Koşulları Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

21.01.2026 11:24
Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar ve soğuk hava nedeniyle 417 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 417 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 198 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 14 şantiyede 257 araç ve 600 personelle yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki ekipler, kentteki ana arterlerde kar temizliği yapıyor.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle Zernek Barajı'nın yüzeyi buz tuttu, Başkale ilçesinde ise ağaç ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Muş

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde bulunan 92 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte üç gündür kar yağışının aralıklarla etkili olduğunu belirtti.

Kar ve fırtınadan dolayı 92 köy yolunun ulaşıma kapandığını dile getiren Yentür, "Köy yollarının açılması için ekipler çalışma yürütüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için kapalı bulunan köy yollarını en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyoruz." dedi.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle önceki gün kent genelinde kapanan 229 yerleşim yeri yolundan 178'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 51 yolun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 76 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin köy yollarında karla mücadele çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Hakkari, Güncel, Bitlis, Ulaşım, Muş, Van, Son Dakika

