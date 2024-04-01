Kış lastiği uygulaması bugün bitti

Otomobil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, yolcu ve eşya taşımada kullanılan ticari araçlarda zorunlu tuttuğu kış lastiği uygulamasında bugün sona gelindi. Kış lastiği kuralına uymayan araç sürücülerine 1 Aralık'tan bu yana idari para cezası uygulanıyordu, bugün itibariyle araç sürücüleri kış lastiklerini değiştirmeye başladı.

KIŞ LASTİKLERİNİN YAZ AYLARINDA KULLANILMASI TEHLİKELİ

Kış lastiklerinin, sıcak havalarda kullanılmasının tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, sıcakta lastiklerin daha çok aşınması nedeniyle performans kaybının ortaya çıktığını söylüyor. Kış lastiklerinin yaz kullanımlarında yol tutuşunda da ciddi bir azalma yaşanırken araç kontrolü ve yakıt tüketimi de olumsuz etkileniyor.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Mevsimine uygun olmayan lastikler çevreye daha fazla karbon salımı yaparken 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle araç sahipleri lastikçilerin yolunu tuttu. Lastik değiştirme ücretleri 4 lastik için ortalama 500-600 TL olarak bilinirken değişim sırasında rot balans ayarları da yapılıyor.