Kış lastiği uygulaması bugün bitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, yolcu ve eşya taşımada kullanılan ticari araçlarda zorunlu tuttuğu kış lastiği uygulamasında bugün sona gelindi. Kış lastiği kuralına uymayan araç sürücülerine 1 Aralık'tan bu yana idari para cezası uygulanıyordu, bugün itibariyle araç sürücüleri kış lastiklerini değiştirmeye başladı.
Kış lastiklerinin, sıcak havalarda kullanılmasının tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, sıcakta lastiklerin daha çok aşınması nedeniyle performans kaybının ortaya çıktığını söylüyor. Kış lastiklerinin yaz kullanımlarında yol tutuşunda da ciddi bir azalma yaşanırken araç kontrolü ve yakıt tüketimi de olumsuz etkileniyor.
Mevsimine uygun olmayan lastikler çevreye daha fazla karbon salımı yaparken 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle araç sahipleri lastikçilerin yolunu tuttu. Lastik değiştirme ücretleri 4 lastik için ortalama 500-600 TL olarak bilinirken değişim sırasında rot balans ayarları da yapılıyor.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anne ile iki çocuğu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin elektrik aksamından çıkan yangın, panik yarattı. Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti ve söndürdü. Olayda maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
Uzun yola çıkacak araç sürücüleri için tavsiyelerde bulunan oto bakım ustası Ali Curu, araçların yolcu güvenliğini etkileyen unsurlara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle lastik durumu, fren balataları, fren hidrolik sıvısı, motor yağı ve antifrizin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Curu, bu unsurların kontrol edilmemesinin kazalara ve can kaybına neden olabileceğini söyledi.
Samsun'da her gün binlerce aracın geçiş noktası olan yolda bir kamyonet alev alev yandı. Olay anı görüntülendi. Kamyonetin yandığını fark eden sürücü durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda uzun yola çıkacak araç sürücüleri için oto bakım ustası Ali Curu, yolcu güvenliğini tehlikeye sokabilecek unsurlara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Araçların lastik durumları, fren balataları, fren hidrolik sıvısı, motor yağı ve antifrizinin kontrol edilmesi önemli. Yürür aksamını doğrudan etkileyecek unsurların ise en önce kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.
Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, 2024 yılında otomotiv pazarının 1 milyon adet ve bir tık üzerinde olmasını beklediklerini ve Opel Türkiye olarak 70 bin civarında satış yapacaklarını açıkladı. Yantaç ayrıca, elektrikli araç pazarında elde ettikleri başarıyı geliştirmek istediklerini ve 2024'te ilk 5 marka arasında yer almayı hedeflediklerini belirtti. Opel Türkiye'nin 2024 hedefleri arasında elektrikli araç model sayısını artırmak da bulunuyor.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve yaralılar Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, A.A'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi. Kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son yıllarda elektrikli araçlar, ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Ancak işin içinde elektrik olduğu için yangın riski de olmuyor değil. Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir Tesla markasına ait elektrikli otomobilde yangın çıktı. Sürücü otomobili terk ettikten sonra alev alan araç, kısa sürede küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olan bir lüks cip, TEM Otoyolu Düzce geçişinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve ardından alev aldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
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