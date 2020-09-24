Kış turizmi adaylarından Kardüz Yaylasında inceleme yapıldı - Son Dakika

Kış turizmi adaylarından Kardüz Yaylasında inceleme yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, kış turizminin adaylarından birisi olan Kardüz Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, kış turizminin adaylarından birisi olan Kardüz Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Düzce'nin en yüksek noktalarından birisi olan ve kış turizmi konusunda ideal yerlerden birisi olan Kardüz Yaylası'nda Düzce Valisi Cevdet Atay incelemelerde bulundu. Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile birlikte yapılan incelemelerde kış turizmi için yapılacak çalışmalar incelendi. - DÜZCE

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