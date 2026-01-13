Kıskançlık Cinayeti: Eşini Öldüren Aysel Duran

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada eşi Emrah Duran'ı (42) tabancayla vurarak öldüren Aysel Duran (43), yargılandığı davanın duruşmasında, "16 yıl boyunca ben bu evlilik için her şeyi yaptım. Yine yapardım. Ben onun beni öldürmesinden korkmadım. Beni öldürme şeklinden korktum. Ben onu öldürmek istemedim. Ben sadece çocuklarımı çok sevdim. Ben babamı 4 yaşında kaybettim. Babasız, bir evde büyüdüm. Çocuklarım babasız kalsın istemedim" dedi.

Olay, 29 Ocak 2025'te İzmit'in Yahya Kaptan Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Bir eğlence mekanında Emrah Duran ile eşi Aysel Duran arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Gece saatlerinde eğlence mekanından çıkan çift, 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki evlerine gitti. Aralarındaki tartışma burada da devam etti. Büyüyen tartışma sırasında Aysel Duran, evdeki tabancayla 2 çocuğunun babası Emrah Duran'ı öldürdü.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Aysel Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Aysel Duran, ilk ifadesinde, eşinin kendisini aldatmakla suçladığını ve intihar amacıyla silahı aldığını, eşinin 'sen sık yoksa ben sıkacağım' gibi sözleri üzerine panikle rastgele ateş ettiğini söyledi.

İKİNCİ DURUŞMADA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Aysel Duran hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Aysel Duran ve avukatı ile Emrah Duran'ın yakınları katıldı. Duruşmada kendini savunan Aysel Duran, "Bizim 16 yıl boyunca mutlu bir evliliğimiz vardı. Emrah beni aldatmaya başladıktan sonra her şey bozuldu. Ben bu evlilik için elimden gelen her şeyi yaptım. Yine olsa yine yapardım. Benim onu aldattığımı iddia ediyordu. Ben ona hiç ihanet etmedim. Takıntı haline getirmişti. Sürekli takip ediyordu" dedi.

'EVLİLİĞİ SÜRDÜRMEK İÇİN ÇABA SARF ETTİM'

Evliliğinde boşanma aşamasına geldiğini ama devam ettirmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Aysel Duran, "Boşanmak istediğimizde bizi aile danışmanına göndermişlerdi. Hatta aramızda iddiaya girdik. Hangimizi psikiyatriye sevk ederse gidip tedavi olacak diye. Hatta boşanmak istediğimde Emrah'ın babası bana 'boşanma kızım, senin de çocukların da hayatını mahveder' dedi. Ben en azından bir kere uğraşırım. Huzurumuz olur dedim" dedi.

'BENİ ÖLDÜRMESİNDEN DEĞİL, ÖLDÜRME ŞEKLİNDEN KORKTUM'

Eşini öldürmek istemediğini söyleyen Aysel Duran, "16 yıl boyunca ben bu evlilik için her şeyi yaptım. Yine yapardım. Ben onun beni öldürmesinden korkmadım. Beni öldürme şeklinden korktum. Ben onu öldürmek istemedim. Ben sadece çocuklarımı çok sevdim. Ben babamı 4 yaşında kaybettim. Babasız, bir evde büyüdüm. Çocuklarım babasız kalsın istemedim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Aysel Dural'ın avukatı çocukların çok küçük olduğunu söyleyerek ev hapsi uygulanmasını talep etti. Duruşma Cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için süre verilip, sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırılarak ertelendi.