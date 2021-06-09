Üye Girişi
Kıskançlıktan gözü dönen adam sevgilisini darbettikten sonra kendini balkondan atmaya çalıştı - Son Dakika

Kıskançlıktan gözü dönen adam sevgilisini darbettikten sonra kendini balkondan atmaya çalıştı

09.06.2021 12:24

Avcılar'da Suriyeli Hüseyin İbrahim, beraber yaşadığı Iraklı kadını kıskançlık sebebiyle dövdü. Komşuların ihbarının ardından balkona çıkıp intihara kalkışan adam, kapının kırılması ile ekipler tarafından gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın en üst katından kadın çığlıkları geldiğini duyanlar, polisi aradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak kapı, açılmadı.

BALKON DEMİRİNE ÇIKIP İNTİHARA KALKIŞTI

Bu sırada İbrahim, balkona çıkarak, demir korkuluklardan bir bacağını sarkıttı. Bunun üzerine Avcılar İtfaiyesi'nden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırdı. İçeri giren polis, eli kan içinde olan Suriye uyruklu Hüseyin İbrahim'i gözaltına aldı. İbrahim'in dövdüğü 3 çocuk annesi Iraklı Sara Sami Al Nasran da kurtarıldı.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI DÖVDÜ, 5'İNCİ KATTAN ATLAMAK İSTEDİ

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN DÖVMÜŞ

Al Nasran, birlikte yaşadığı İbrahim'in kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada kendisini dövdüğünü söyledi. Hüseyin İbrahim'in elindeki kesiğin ise, balkon camına yumruk atmasıyla oluştuğu belirlendi. Al Nasran ifadesi alınmak üzere 3 çocuğu ile birlikte Avcılar Polis Merkezi Aile İçi Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kıskançlıktan gözü dönen adam sevgilisini darbettikten sonra kendini balkondan atmaya çalıştı

Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıskançlıktan gözü dönen adam sevgilisini darbettikten sonra kendini balkondan atmaya çalıştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi 12:15 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim 12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı 12:01 Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun 11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında 11:06 Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu 10:42 Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! 10:22 Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!

Son Dakika Haberleri
12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir
12:14 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi
12:10 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim
12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
11:51 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı         
12:11
Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi         
12:06
Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek         
12:03
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış         
11:32
Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi         
11:03
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 12:38:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıskançlıktan gözü dönen adam sevgilisini darbettikten sonra kendini balkondan atmaya çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement