Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi - Son Dakika

Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi

20.04.2021 07:35

Ramazan ayı ile birlikte alınan koronavirüsle mücadelede kısmı kapanma döneminde ilk haftayı geride bıraktık. Bu haftanın verilerine göre son önlemlerle birlikte bu süreçte ancak yüzde 2'lik gerileme yaşandığı belirtildi. Hasta başvurularında en önemli bulaş etkeni yine "aile içi, komşu-eş dost buluşması, toplu taşıma ve kalabalık iş yerleri" çıktı. Hükümetteki eğilim ise tam kapanma yerine daha sıkı denetimler yapma yönünde.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanma sürecini başlattıklarını açıklamıştı. Böylelikle sokağa çıkma saatlerinden şehirler arası seyahate, restoranların çalışma şekline kadar birçok alanda tedbirler artırılmıştı.

OLUMLU SONUÇLAR AZ DA OLSA GÖRÜLDÜ

Bu bir haftanın verilerine göre alınan kararların olumlu sonuçları görülse de beklenenden daha yavaş olduğu belirtiliyor. Yapılan değerlendirmelerde, illerin yüz binde nüfusa düşen haftalık vaka sayılarında kısmi gerileme görüldüğü, bunda kısıtlama ve önlemlerin etkisi olduğu kaydediliyor. 14 Nisan'da testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 20'yi aşarken, birkaç gündür bu oranın yüzde 18 civarında seyrettiği, önümüzdeki hafta daha da düşmesinin beklendiği ifade edildi.

TAM KAPANMA DEĞİL, DAHA SIKI DENETİM

Hürriyet'in haberine göre Bilim Kurulu üyelerinin, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği, bu nedenle tam kapanma yapılması gerektiği şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak hükümetin 15 günlük değerlendirmenin ardından, daha sert önlemler yerine aynı uygulamaya devam etme eğiliminde olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan denetimlerin arttırılacağı, ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışverişe çıktığını söyleyenlerin kendi semtlerinde olup olmadıklarının teyit edileceği belirtildi.

BULAŞ HİKAYELERİ HEP AYNI: AİLE, KOMŞU, İŞ YERİ...

Hastanelere son dönemde başvuran hastaların, bulaş hikayelerinin de aynı olduğu belirtiliyor. COVID-19 şüphesiyle gelenlerin kayıtlarına göre ana etken "aile içi bulaşma, komşu-eş dost buluşmaları, toplu taşıma ve kalabalık iş yerleri". Kamunun esnek çalışma kararı almasına karşın, özel sektöre böyle bir zorunluluk getirilmemesinin olumsuz sonuçlarının görüldüğü ve iş yeri bulaşlarının bu nedenle arttığı kaydediliyor.

24 SAATTE 55 BİN 149 POZİTİF VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi

Kabine, Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi - Son Dakika


Son Dakika

Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddiasını sevgilisini Instagram'da takibe alarak yalanladı Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddiasını sevgilisini Instagram'da takibe alarak yalanladı Boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılan kadın, sürünerek yardım istedi ama hayata tutunamadı Boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılan kadın, sürünerek yardım istedi ama hayata tutunamadı Babacan'dan ittifak açıklaması: İki parti haricindeki partilerle ilişki zeminimiz sıcak, buna HDP de dahil Babacan'dan ittifak açıklaması: İki parti haricindeki partilerle ilişki zeminimiz sıcak, buna HDP de dahil Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak Avrupa Süper Ligi'nin kurucularının kaderi belli oluyor Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak Avrupa Süper Ligi'nin kurucularının kaderi belli oluyor Seti birbirine katan Akın Akınözü, karavanı dağıtıp çekimi yarıda bıraktı Seti birbirine katan Akın Akınözü, karavanı dağıtıp çekimi yarıda bıraktı Raylara düşen çocuğu canını hiçe sayarak kurtardı! O anlar kamerada Raylara düşen çocuğu canını hiçe sayarak kurtardı! O anlar kamerada Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Sette olay çıkardığı iddia edilen Akın Akınözü'nden açıklama geldi Sette olay çıkardığı iddia edilen Akın Akınözü'nden açıklama geldi         
04:00
Çaldığı bisiklet ile bir gün sonra olay yerine gelince yakayı ele verdi Çaldığı bisiklet ile bir gün sonra olay yerine gelince yakayı ele verdi         
01:10
Ezgi Mola'nın kimseye anlatmadığı anısı! 'Çenem titredi' dedi, stüdyo buz kesti Ezgi Mola'nın kimseye anlatmadığı anısı! 'Çenem titredi' dedi, stüdyo buz kesti         
00:21
Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi         
23:44
Bahçesini sulayan genç çiftçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi Bahçesini sulayan genç çiftçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi         
23:13
Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor         
20:48
ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı         
18:09
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı         
15:13
"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır         
14:42
İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
13:46
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti         
12:34
Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu         
12:00
TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 08:36:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei