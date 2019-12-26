Kitap fuarına İlber Ortaylı akını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kitap fuarına İlber Ortaylı akını - Son Dakika

Kitap fuarına İlber Ortaylı akını

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı akını yaşandı.

Kitap fuarına İlber Ortaylı akını, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı akını yaşandı. Ortaylı'nın konferansını dinlemek için gelenler 800 kişilik salonu kısa sürede doldururken, yer bulamayanların bir kısmı merdivenlerde oturarak, önemli bir bölümü de fuaye alanına konulan dev ekrandan ünlü tarihçinin konuşmasını ayakta dinledi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen ve 125 yayınevi, 200 yazar ve 50 söyleşiye ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladı. Prof. Dr. Ortaylı'nın Bosna Hersek'i konu alan konuşmasını dinlemek için gelen okurları kapıda uzun kuyruklar oluştururken, Merinos AKKM'nin 800 kapasiteli Orhangazi Salonu kısa sürede doldu. Ortaylı hayranlarının bir kısmı konferansı salonun merdivenlerinde oturarak takip ederken, yoğunluktan içeriye giremeyenler de fuaye alanına konulan dev ekrandan söyleşiyi izledi.


Konuşmasında Osmanlı'dan günümüze Bosna Hersek'i anlatan Ortaylı, "Bizim için Bosna çok önemli bir parçadır. ve biz o önemli parçanın içimizde Rumeli diye yaşamasından son derece memnunuz, mutluyuz. Mutluluğun ötesinde şükran duymalıyız, iyi ki varlar. O zaman bu ülke başka bazı iptidailiklere, bazı engellere karşı daha sağlam durabilecek demektir" dedi.


Konferansı izleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, ağırlamaktan büyük mutluluk duydukları Prof. Dr. Ortaylı'ya bir tablo hediye etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İlber Ortaylı, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz
Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil

Son Dakika Haberleri
23:40 TFF'den Bursaspor'a kötü haber - Son Dakika
23:40 Pensilvanya'da Katolik kilisesi cinsel taciz mağdurlarına 84 milyon dolar ödedi - Son Dakika
23:39 Küçükçekmece'de silahlı kavga 2 kişi yaralandı - Son Dakika
23:39 Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi 32 yaralı - Son Dakika
23:31 Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:28 Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:45:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kitap fuarına İlber Ortaylı akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]