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Kitap Okuma Yarışmasının Kazananları Ödüllendirildi

2 dakika önce

MTTB Malatya İl Başkanlığı Tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in katılımı ile Malatya Fen Lisesinde gerçekleşti.

Kitap Okuma Yarışmasının Kazananları Ödüllendirildi, System.String[]
MTTB Malatya İl Başkanlığı Tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in katılımı ile Malatya Fen Lisesinde gerçekleşti.

Malatya Fen Lisesi öğrencilerine yönelik yarışma Necip Fazıl Kısakürek'in 'O ve Ben' adlı kitabı üzerine gerçekleşti. Ödüllü yarışmaya katılan öğrencilerden dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi. MTTB İl Başkanı Mehmet Sağdıç'ın selamlama konuşmalarının ardından, MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel yaptığı konuşmada, "Ben de hala öğrenciyim, özel hukuk alanında doktora yapıyorum. MTTB olarak yetiştirdiğimiz milli ve manevi şuura sahip gençlik sosyal bilimler ;fen bilimleri,sanat ve spor alanlarında da çok başarılı,ülkesini her yerde ve zamanda temsil edebilecek potansiyele sahip olmalıdır.Hitabet,güzel konuşma,spor,sanat,mühendislik ve de en önemlisi çağımızın gücü olan bilişim alanında üretebilmek için çok çalışmalıyız. Bayrağımızı göndere çekebilmek. İslam Dünyası'nın umut bağladığı lider konumundaki ülkemizi bu liyakatte sabit tutmamız için tüm bunlar üzerimizde bir külfettir. Bu vesileyle gençlik teşkilatları içerisinde çok önemli bir yeri olan Malatya İl Başkanlığımızı bu vesileyle tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürü ve öğretmenlerinin katılım gösterdiği ödül töreninde dereceye giren öğrencilere sırasıyla çeyrek altın, gram altın, hediye çeki, kitap seti takdim edildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere de kitap hediye edildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:49 Kaynak: İHA

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