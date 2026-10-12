Kıvanç Tatlıtuğ'un okuduğu kitaplar belli oldu - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ'un okuduğu kitaplar belli oldu

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Kıvanç Tatlıtuğ\'un okuduğu kitaplar belli oldu
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5 milyon takipçili Instagram hesabını kapatan Kıvanç Tatlıtuğ, kararının nedenini "Canım sıkıldı, kapattım" sözleriyle açıklamıştı. Telefon ekranından uzaklaşarak kendisine iki düzine kitap alan ünlü oyuncunun okuma listesi de ortaya çıktı. Tatlıtuğ'un tercih ettiği eserler arasında felsefe ve edebiyat kitaplarının yanı sıra oğlu Kurt Efe'nin yetiştirilmesine yönelik ebeveynlik kitapları da yer aldı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabını kapatmasının ardından zamanını kitap okuyarak değerlendirmeye başladı. Ünlü oyuncunun okuma listesinde özellikle çocuk gelişimi ve ebeveynlik üzerine kaleme alınan eserler dikkat çekti.

5 MİLYON TAKİPÇİLİ HESABINI NEDEN KAPATTIĞINI AÇIKLADI

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, 5 milyon takipçiye ulaşan Instagram hesabını kapatma kararıyla hayranlarını şaşırtmıştı. Ünlü oyuncu, Organize İşler: Karun Hazinesi galasında kendisine yöneltilen sorular üzerine bu kararının nedenini açıkladı. Tatlıtuğ, "Canım sıkıldı, kapattım. Onun yerine iki düzine kitap aldım. Bol bol okuyorum." ifadelerini kullandı. Oyuncunun dijital dünyadan uzaklaşarak kitaplara yönelmesi kadar, okumak için seçtiği eserler de dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un okuduğu kitaplar belli oldu

OKUDUĞU KİTAPLAR ARASINDA İKİ ESER ÖNE ÇIKTI

Kıvanç Tatlıtuğ'un okuma listesinde felsefe, edebiyat ve kişisel gelişim alanlarından farklı eserler bulunuyor. Ünlü oyuncunun tercihleri arasında Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un "Kendime Düşünceler" adlı eseri de yer alıyor. Stoacı felsefenin önemli kaynaklarından biri kabul edilen kitap, insanın kendisiyle kurduğu ilişki, hayatın zorlukları ve düşünce dünyası üzerine değerlendirmeler içeriyor. Elele yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan'a konuşan Tatlıtuğ'un listesinde bulunan bir diğer eser ise Hakan Günday'ın "Malafa" adlı romanı. Böylece oyuncunun okuma tercihleri arasında hem klasik felsefe hem de çağdaş Türk edebiyatı bulunuyor.

OĞLU KURT EFE İÇİN EBEVEYNLİK KİTAPLARINI TERCİH ETTİ

Tatlıtuğ'un kitap seçimlerinde en dikkat çekici ayrıntılardan biri de çocuk yetiştirme üzerine kaleme alınmış eserler oldu. Başak Dizer ile evliliğinden Kurt Efe adında bir oğlu bulunan oyuncunun okuma listesinde, Haim G. Ginott'un "Anne Baba ve Çocuk Arasında" adlı kitabı yer aldı. Eser, anne babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurması ve onların duygularını anlaması üzerine öneriler içeriyor. Listede ayrıca Philippa Perry'nin "Keşke Anne Babam da Okusaydı Dediğiniz Kitap" adlı eseri de bulunuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un okuduğu kitaplar belli oldu
Kıvanç TatlıtuğCep TelefonuInstagramEdebiyatMagazinSon Dakika

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