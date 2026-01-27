Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi - Son Dakika
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi

Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati\'ni güncelledi
27.01.2026 22:48
Bilim insanları, dünyayı nükleer felakete karşı sembolik olarak işaret eden Kıyamet Günü Saatini, gece yarısına 85 saniye kala olarak güncelledi. Bu güncelleme, nükleer güçlerin artan saldırganlıkları ve yapay zeka ile ilgili endişeler nedeniyle yapıldı.

Bilim insanları, nükleer yıkım öncesinde insanlığın ne kadar zamanı kaldığına sembolik olarak işaret eden saati, gün bitimine 85 saniye kala olarak güncelledi. Saat, dünyanın sonunu temsil eden gece yarısına bugüne kadarki en yakın noktaya ayarlanmış oldu.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ GÜNCELLENDİ

ABD'deki Chicago Üniversitesi'nde "Bulletin of the Atomic Scientists" dergisinin yönetim kadrosu tarafından 1947 yılı itibarıyla nükleer felaket için geri sayımı başlatılan sembolik saati, gece yarısına daha da yaklaştırıldı. Saat, gün bitimine 85 saniye kala olarak güncellenerek, dünyanın sonunu temsil eden gece yarısına bugüne kadarki en yakın noktaya ayarlanmış oldu.

GEREKÇE, DÜNYADA BİTMEYEN SAVAŞLAR

Bilim insanları, saatin daha ileri alınmasına gerekçe olarak, nükleer güçler Rusya, Çin ve ABD'nin giderek saldırganlaşan tutumları, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalar ve yapay zekaya ilişkin endişeleri gerekçe gösterdi.

Bilim insanları, nükleer kıyametin yaklaşmasına ilişkin öngörünün gerekçelerini açıklarken, yapay zekanın askeri sistemlere kontrolsüz bir şekilde entegre edilmesine ilişkin tehditler, yapay zekanın kötüye kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek biyolojik tehditler ve küresel ölçekte dezenformasyon yayılmasındaki üstlenebileceği role ilişkin risklere de işaret etti.

"BİZİM GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEY, KÜRESEL LİDERLİKTE BAŞARISIZLIK"

1945'te aralarında Albert Einstein ve J. Robert Oppenheimer'ın da bulunduğu bilim insanları tarafından kurulan derginin CEO'su Alexandra Bell basına yaptığı açıklamada, "Kıyamet Günü Saati, küresel risklerle ilgili ve bizim gördüğümüz şey, küresel liderlikte başarısızlık" ifadelerini kullandı. Bell, "Hangi hükümet söz konusu olursa olsun, neo-emperyalizm ve Orwellvari bir yönetim anlayışına yöneliş, sadece saati gece yarısına daha da yaklaştırmaya yarar" dedi.

Bell, "Nükleer riskler açısından bakıldığında 2025'te hiçbir olumlu gelişme yaşanmadı" ifadelerini kullandı. Nükleer silah denemelerine ilişkin tehditlerin yeniden gün yüzüne çıktığını da belirten Bell, "Nükleer silah kullanımı riski sürdürülebilir değil ve kabul edilemez derecede yüksek" dedi.

Ukrayna'daki savaş, ABD ile İsrail'in İran'ı bombalaması ve Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaların oluşturduğu risklere işaret eden Bell, ayrıca Asya'da Kore Yarımadası ve Tayvan'a ilişkin gerilimler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yıl önce göreve gelmesiyle birlikte artan gerilimlere de gönderme yaptı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü, Caydırıcılık ve İstikrar Bürosu'nda Nükleer İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Bell, "Rusya, Çin, ABD ve diğer büyük ülkeler, giderek daha saldırgan ve nasyonalist hale geldi" ifadelerini kullandı. Bell, büyük ülkelerin "kazanan her şeyi alır" zihniyetine dayalı güç rekabetinin dünyanın karşı karşıya olduğu risklerin düşürülmesi için gerekli olan uluslararası işbirliğini zayıflattığını belirtti.

ABD, YENİDEN NÜKLEER SİLAH DENEMELERİNE BAŞLAMA KARARI ALMIŞTI

ABD ile Rusya arasında halen yürürlükte olan son nükleer anlaşma olan New START antlaşması, 5 Şubat'ta sona erecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ayında yaptığı açıklamada her iki tarafın konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı sayısını bin 550 ile sınırlayan bu anlaşmanın hükümlerinin geçerliliğini bir yıl daha uzatmaya hazır olduklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump, bu teklife henüz resmi bir yanıt vermedi.

ABD Başkanı Trump, ekim ayında ABD ordusuna 30 yılı aşkın bir aradan sonra tekrar nükleer silah denemelerini başlatma talimatı vermişti. 2017 yılında Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği deneme haricinde hiçbir nükleer güç, çeyrek asrı aşkın bir süredir nükleer silah denemesi gerçekleştirmemişti.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ, ÜÇÜNCÜ KEZ İLERİ ALINDI

1947'de gece yarısına 7 dakika kala olarak ayarlanan Kıyamet Günü Saati, o tarihten bu yana sekiz kez geri, 18 kez ileri alındı. Saatin, dünyanın nükleer kıyametini timsal eden gece yarısından en uzak olduğu saat 1991'de 17 dakika ile olurken, en yakın olduğu saat ise 85 saniye ile bugün oldu. Bilim insanlarının bugünkü müdahalesi, saatin son dört yıl içinde üçüncü kez gece yarısına yaklaşacak şekilde yeniden ayarlanması oldu.

Kaynak: İHA

