Kıyıya vuran balina kurtarılarak denize bırakıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde kıyıya vuran ve gözüne kanca battığı tespit edilen balina kurtarılarak denize bırakıldı.

Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi piknik alanı mevkiinde dün öğleden sonra vatandaşlar kıyıya büyük bir balık vurduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen Sahil Güvenlik, Finike Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü ekipleri balığın türü ve yaralama olup olmadığını inceledi.

Yunus zannedilen balığın bir tür balina olduğu belirlenirken, hayvanın sol gözünde kanca tespit edilerek çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan balık tekrar denize bırakıldı.