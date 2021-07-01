Kıymalı börek olmadığını öğrenince çileden çıktı! Fırına satırla saldırdı - Son Dakika

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İzmir'de fırında kıymalı börek olmadığını öğrenen vatandaş, evinden getirdiği satırla fırına saldırdı. Fırın işletmecileri, saldırgandan şikayetçi oldu.

Dün saat 16.30 sıralarında gerçekleşen olay, İzmir'in Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Murat Ç., fırına girip kıymalı börek istedi. Bu sırada tezgahın başında bulunan Özge G. (20), Murat Ç.'ye kıymalı böreğin kalmadığını söyledi. Bunun üzerine öfkelenen Murat Ç, 'Ne yiyeceğimi sana mı soracağım?' dedikten sonra hakaret etti.

SATIRIYLA GERİ GELDİ

Ardından evine giden Murat Ç., geri dönüp elindeki satırla iş yerindeki tahta tezgaha zarar verdi. Murat Ç., yiyecek bir şeyler alıp parasını ödedikten sonra ayrıldı. O anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Özge G.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Murat Ç.'yi gözaltına aldı.

"HER ZAMAN GELEN MÜŞTERİMİZDİ"

İşletmeci Özgür Kaçmaz, "Her zaman gelen müşterimizdi. Kıymalı börek olmayınca sinirlenmiş. Bağırıp çağırmaya başladı. Kız arkadaşım da dışarı çıkmasını istemiş. Bunun üzerine tehdit ettikten sonra evinden satır alıp gelip dükkanı dağıtmış. Ardından da yiyecek bir şeyler alıp gitmiş. Şikayetçi olduk" dedi. Murat Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.