Kız arkadaşına kurşun yağdıran polis tutuklandı - Son Dakika
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Kız arkadaşına kurşun yağdıran polis tutuklandı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde meslektaşı olan kız arkadaşı ayrılmak isteyince silahla vurarak öldüren polis memuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polis tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde meslektaşı olan kız arkadaşı ayrılmak isteyince silahla vurarak öldüren polis memuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ata Mahallesi Aksaray Caddesi 683. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da görevli olan polis memuru Suat T. (26), 34 BIT 820 plakalı otomobili ile kendisi gibi polis memuru olan ve Afyonkarahisar'da görev yapan Hatice Büşra Çetinkaya (28) ve annesi G. Çetinkaya'nın (58) bulunduğu 03 HB 099 plakalı aracın önünü kesti. Suat T., beylik tabancası ile araçtaki kız arkadaşı ve annesini kurşun yağmuruna tuttu. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar polis memuru Suat T.'nin elinden silahı aldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Suat T.'yi gözaltına alırken, ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine, annesi G. Çetinkaya ise Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hatice Büşra Çetinkaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Suat T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Aydın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:38 Kaynak: İHA
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