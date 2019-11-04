Son Dakika Haberleri: "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Bursa'da
Son Dakika Güncel 'Kız Kardeşim Eğitim Tırı' Bursa'da

"Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Bursa'da

6 saat önce

Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla hazırlanan "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında il il gezen "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Bursa'ya geldi.

Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla hazırlanan "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında il il gezen "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Bursa'ya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca Cola Türkiye'nin katkılarıyla yürütülen projenin eğitim tırı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Şehreküstü'deki hizmet binası önünde konuşlandı.

Proje hakkında gazetecilere açıklama yapan Coca Cola Türkiye İletişim Müdürü Zeynel Çağlar, 2015 yılında başlayan projenin kadın girişimciliğini ve kadınların ekonomik hayata katılımlarını artırmayı amaçladığını belirtti.

Başlangıçtan bu yana 11 bini aşkın kadına ulaştıklarını aktaran Çağlar, "Hedefimiz bu yıl bu sayıyı 9 bine çıkartmak." dedi.

Çağlar, Bursa'da projenin başladığı 2015 tarihinden bu yana 577 kadının eğitimlerden faydalandığını belirterek "Kadınlara finansal okuryazarlık, dijital okuryazarlık, girişimcilik, sosyal medya, iletişim becerileri, dijital pazarlama alanlarında eğitimler veriyoruz. Bu eğimleri daha da artırmayı amaçlıyoruz. Eğitim tırı 2 gün Bursa'da olacak." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Uğurcan Top da kendi potansiyelini

açığa çıkaran kadınların ekonomik hayata ve topluma katkılarının arttığını vurguladı.

Teknolojinin her

geçen gün daha da geliştiğini hatırlatan Top, "Ebeveyn ve bilgi güvenliğine ilişkin sunduğumuz eğitim ile katılımcıların internet kullanımlarındaki donanımlarının artırılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehreküstü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Birlikte yaşadığı adam tarafından acımasızca öldürüldü
Aslan yavrusu gibi kedi! Tam 11 kilo 81 yaşındaki kadının dram dolu hayatı! Kaldırımda hayvanlarla birlikte yatıp kalkıyor Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:35:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Bursa'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]