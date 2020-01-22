Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kız kardeşine 'İstersen seni de öldüreyim' dedi, intihar etti - Son Dakika

Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti

17 dakika önce

Adana'da, bir kişi bakkal dükkanında, kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedikten sonra elindeki tabancayı başına dayayarak ateş etti. Bakkal, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kız kardeşine

Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Ailesine ait yüklü miktarda paraya harcadığı ileri sürülen Selahattin B.,kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedikten sonra intihar etti.

KIZ KARDEŞİNE "İSTERSEN SENİ DE ÖLDÜREYİM" DEDİ

Olay, 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatte bakkal dükkanını açan Selahattin B., iddiaya göre, ruhsatsız tabancasını çekmeceden çıkartıp, oynamaya başladı. Bu sırada bakkalın önüne ürünleri çıkartan kız kardeşi Sinem B.'ye (22) "İstersen seni de öldüreyim" dedi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç kız, ağabeyinin şaka yaptığını düşünürken, Selahattin B., tabancayı başına dayayarak, ateşledi. Sinem B.'nin çığlıkları üzerine bakkala gelen yakınları, ağır yaralı Selahattin B.'yi özel otomobille Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hemen yoğun bakıma alınan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

AİLESİNE AİT YÜKLÜ BİR PARAYI HARCADIĞI ÖDE SÜRÜLDÜ

Ailesine ait yüklü miktarda paraya harcadığı ileri sürülen B.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Silahla kız kardeşini korkutmak isteyen bir kişi kendini vurdu
Çin'de ortaya çıkan yeni virüs ABD'ye sıçradı İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı komutanı evinde öldürüldü Şarkıcı Celine Dion, annesini kaybettikten saatler sonra konser verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 17:31:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]