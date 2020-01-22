Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Ailesine ait yüklü miktarda paraya harcadığı ileri sürülen Selahattin B.,kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedikten sonra intihar etti.

KIZ KARDEŞİNE "İSTERSEN SENİ DE ÖLDÜREYİM" DEDİ

Olay, 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatte bakkal dükkanını açan Selahattin B., iddiaya göre, ruhsatsız tabancasını çekmeceden çıkartıp, oynamaya başladı. Bu sırada bakkalın önüne ürünleri çıkartan kız kardeşi Sinem B.'ye (22) "İstersen seni de öldüreyim" dedi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç kız, ağabeyinin şaka yaptığını düşünürken, Selahattin B., tabancayı başına dayayarak, ateşledi. Sinem B.'nin çığlıkları üzerine bakkala gelen yakınları, ağır yaralı Selahattin B.'yi özel otomobille Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hemen yoğun bakıma alınan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

AİLESİNE AİT YÜKLÜ BİR PARAYI HARCADIĞI ÖDE SÜRÜLDÜ

Ailesine ait yüklü miktarda paraya harcadığı ileri sürülen B.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.