Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü

Almanya'da bir kız yurdunda çekilen görüntüler dikkat çekti. Öğrencilerin erkek arkadaşlarını gizlice yurda aldığından şüphelenen yurt yönetimi odalarda denetim yaptı, kontroller sırasında erkekler farklı noktalarda saklanırken bulundu.

ODALARDA DENETİM BAŞLATILDI

Paylaşılan bilgilere göre yurt müdürü, bazı öğrencilerin erkek arkadaşlarını gizlice odalarına aldığı şüphesi üzerine yurt odalarını kontrol etmeye başladı.

Denetim sırasında odaların farklı bölümlerine bakılırken, öğrencilerin yanında kaldığı belirtilen erkeklerin saklandıkları yerler dikkat çekti.

DOLAPLARDAN VE YATAK ALTLARINDAN ÇIKTILAR

Görüntülerde erkeklerin dolaplarda, yatak altlarında ve odaların çeşitli köşelerinde saklandıkları anlar yer aldı. Yapılan kontrollerde saklanan kişiler tek tek ortaya çıkarıldı. O anlara ait olduğu belirtilen görüntüler internette hızla yayıldı.