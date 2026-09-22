Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü - Son Dakika
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Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü

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Almanya'da bir kız yurdunda öğrencilerin erkek arkadaşlarını gizlice odalarına aldığı şüphesi üzerine yurt yönetimi odalarda denetim yaptı. Dolaplarda, yatak altlarında ve odaların çeşitli köşelerinde saklanan erkekler tek tek ortaya çıkarılırken, o anlara ait görüntüler internette hızla yayıldı.

Almanya'da bir kız yurdunda çekilen görüntüler dikkat çekti. Öğrencilerin erkek arkadaşlarını gizlice yurda aldığından şüphelenen yurt yönetimi odalarda denetim yaptı, kontroller sırasında erkekler farklı noktalarda saklanırken bulundu.

ODALARDA DENETİM BAŞLATILDI

Paylaşılan bilgilere göre yurt müdürü, bazı öğrencilerin erkek arkadaşlarını gizlice odalarına aldığı şüphesi üzerine yurt odalarını kontrol etmeye başladı.

Denetim sırasında odaların farklı bölümlerine bakılırken, öğrencilerin yanında kaldığı belirtilen erkeklerin saklandıkları yerler dikkat çekti.

DOLAPLARDAN VE YATAK ALTLARINDAN ÇIKTILAR

Görüntülerde erkeklerin dolaplarda, yatak altlarında ve odaların çeşitli köşelerinde saklandıkları anlar yer aldı. Yapılan kontrollerde saklanan kişiler tek tek ortaya çıkarıldı. O anlara ait olduğu belirtilen görüntüler internette hızla yayıldı.

AlmanyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • REŞAT YILDIZ REŞAT YILDIZ:
    kurgu bir haber. hepsi gülüyor. 0 1 Yanıtla
    Fahri URHAN Fahri URHAN:
    Kızlarınıza dikkat edin, edemiyorsanız okutmayın anlamı çıkıyor. 0 0
  • Tahir Solak Tahir Solak:
    bunun ne haber değeri var 0 0 Yanıtla
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