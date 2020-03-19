Kızı dağa kaçırılan baba, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızı dağa kaçırılan baba, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor - Son Dakika

Kızı dağa kaçırılan baba, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor

6 saat önce

Terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan baba Mehmet Laçin, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde başladığı oturma eylemini, sağlık nedenleriyle geldiği İzmir'de HDP İl Başkanlığı önünde devam ettiriyor.

Kızı dağa kaçırılan baba, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor, System.String[]

Terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan baba Mehmet Laçin, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde başladığı oturma eylemini, sağlık nedenleriyle geldiği İzmir'de HDP İl Başkanlığı önünde devam ettiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle elinde eldiven, yüzünde maske ile Türk bayrağı açarak nöbet tutan Mehmet Laçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı Gamze Laçin'in 2011'de dağa kaçırıldığını hatırlattı.

Kızına kavuşmak için Diyarbakır'da 4 ay nöbet tuttuğunu ifade eden Mehmet Laçin, rahatsızlığı nedeniyle geldiği İzmir'e döndüğünü ve nöbetine burada devam ettiğini hatırlattı.

Diyarbakır'daki ailelerle telefonla görüştüğünü, bir süre önce de Diyarbakır'a yeniden gittiğini ifade eden Laçin, şöyle dedi:

"Diyarbakır askerlik şubesine 20 gün önce asker olmak için dilekçe verdim. Evladımı HDP elimden aldı. Ben vatan sevgisiyle dolu bir insanım, evladımı almak için her şeyi deniyorum. Ben şov veya reklam amacıyla değil gönüllü olarak bu yaşta asker olmak istiyorum. Ben şehit torunuyum. Benim evladımı suç aleti olarak kullanıyorlar. Bu bana yakışmaz. Benim evladımın da vatan sevgisiyle dolu olduğunu biliyorum. O sebeple yakışmaz. Çok acı içindeyim evladım ölümü? Sağ mı? Bilmiyorum."

Eylemine devam ederken koronavirüse karşı eldiven ve maske ile önlem aldığını dile getiren Laçin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Korona bütün dünyayı sardı. 37 yıldır HDP virüsü de Türkiye'deki doğu kesimini sardı. HDP, 9 senedir de beni sardı. 9 senedir gecem gündüzüm yok. Bundan ağır acı virüs olamaz. En ağır en acı virüs HDP virüsüdür. Beni askere annem babam nasıl davul zurna ile gönderdiyse askere alsalar aynı şekilde giderim. Kızımın olduğu yere kızımı kurtarmaya giderim."

Laçin için, HDP İl Başkanlığı önünde polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Laçin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:30 Kaynak: AA

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