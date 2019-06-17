Son Dakika Haberleri: Kızıla bürünen gökyüzüyle Galata Kulesi
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Kızıla bürünen gökyüzüyle Galata Kulesi

1 saat önce

İstanbul'un sembol yapılarından Galata Kulesi'nde kızıla bürünen gökyüzüyle oluşan eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.

Kızıla bürünen gökyüzüyle Galata Kulesi, System.String[]
İstanbul'un sembol yapılarından Galata Kulesi'nde kızıla bürünen gökyüzüyle oluşan eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi. Gün batımında oluşan eşsiz manzara eşliğinde Galata Kulesi havadan görüntülendi. Kızıla bürünen güneşin yüzünü bulutların arasından göstermesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzüyle adeta bütünleşen Haliç de kırmızıya büründü. Birçok fotoğraf sanatçısı o anları Galata Kulesi'nden görüntüledi. Kulenin üzerine konan kuş ise ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. Havadan çekilen gün batımı görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:25 Kaynak: İHA
İstanbul, Galata, Güncel
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