Kızılay 2026 Hedeflerini Belirledi
07.01.2026 14:26
Kızılay Samsun Başkanı Onur Çoban, 2026 için 'İhtiyaç sahiplerine daha çok yardım' dedi.

Türk Kızılay Samsun İl Merkezi Başkanı Onur Çoban, 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirerek 2026 hedeflerini paylaştı. Çoban, "Tek derdimiz, dokunmadığımız bir kişi dahi ihtiyaç sahibi kalmasın" dedi.

Türk Kızılay'ın 158 yıllık köklü bir iyilik hareketi olduğunu belirten Çoban, yaptığı açıklamada, "İyiliğin önünü kimse kesemez. Kızılay'ımız, felaketlerin, afetlerin ve yoksulluğun gölgesinde kalan insanlara güç vermeye Yüce Allah'ın izniyle ilelebet devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

"2025 yılı bizim için gurur verici geçti"

2025 yılının Samsun Kızılay için önemli başarılarla geçtiğini ifade eden Çoban, mayıs ayında Türkiye genelinde en fazla faaliyet yürüten il seçilmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Devletin yürüttüğü tüm organizasyonlarda yer aldıklarını belirten Çoban, "Ülke genelinde birçok derecelere imza attık ve hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz" diye konuştu.

Okullarda binlerce öğrenciyle birlikte kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini, devlet kurumlarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını aktaran Çoban, "Devletimizin önderliğinde doğaya can olan fidanlarımızı dikmeye devam ediyoruz. Bölge kan merkezimizle birlikte yeni kan merkezleri kurarak binlerce hastaya umut olduk. Aşevimiz aracılığıyla ise 365 gün sıcak yemek dağıtımı yaparak ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk" ifadelerini kullandı.

"Kazanımlarımızın tek sahibi ihtiyaç sahipleridir"

Tüm ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek adına çabaladıklarına dikkat çeken Çoban, bu anlayış ile çalıştıklarını ifade ederek, ilçelerde afet hazırlık eğitimleri verdiklerini, gençlik, kadın ve engelsiz kollarıyla birlikte dezavantajlı ailelere, yetimlere, engellilere ve tüm mazlumlara destek sunduklarını söyledi.

Sosyal yardımlardan gönüllülük projelerine, ilk yardım eğitimlerinden aşevi hizmetlerine kadar her alanda yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Çoban, bu başarının sadece Kızılay'ın değil, tüm Samsun'un başarısı olduğunu kaydetti.

"2026'da daha çok iyilik için söz veriyoruz"

2026 yılı hedeflerine de değinen Çoban, "Samsun'da daha çok kan bağışı kampanyası, daha fazla afet bilinci eğitimi, daha güçlü gönüllülük hareketi, daha sıcak aşevi sofraları ve daha çok ihtiyaç sahibine dokunan el için söz veriyoruz. Her bir bağış bir kalbe huzur, bir sofraya umut oldu ve olmaya da devam edecek. Gelin, el ele verelim, daha merhamet dolu bir dünya için birlikte koşalım. Unutmayalım: bir ünite kan üç hayata umut olur. Bir vekalet bir sofraya bereket taşır. Bir gülümseme binlerce kalbi ısıtır. Hep birlikte, daha çok iyilik için" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

