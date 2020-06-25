Kızılay ekibinden Başkan Acar'a ziyaret - Son Dakika

Sakarya Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarete merkez müdürü Dr. Ali Suveren, kan bağışı uzmanı İlke Dönek,

Kocaali Kızılay Temsilcisi Mesut Kuru ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Dr. Suveren tarafından plaket takdim edilen görüşmede konuşan Acar, "Türk Kızılay ülkemizin ve gönül coğrafyamızın her zaman yanında olmuştur. Yeri geldiğinde aşımızı, çadırımızı ve kan ihtiyacımızı karşılamıştır. Özellikle gönül coğrafyamıza yaptığı hizmetler bizleri onurlandırmış ve gururlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Koronavirüsle mücadelede yaptığı yardımlar ve Vefa Destek gruplarına verdikleri desteklerle adeta panzehir görevini yerine getiren Türk Kızılay'ının kuruluşunun 152. yılını da tebrik eden Acar, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan nezdinde tüm Türk Kızılayı çalışanlarına, gönüllü ordusuna ve emeği geçenlere şükranlarını sundu.