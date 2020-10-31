Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi - Son Dakika

Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi

31.10.2020 17:40

Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi Bilinçlendirme etkinliğinde çocuklara maske ve dezenfektan hediye edildi Sakarya Kızılay Şube Başkanı Zait Tiryaki: "Çocuklarımıza afetten korunma yöntemleri ve bu pandemi sebebiyle de hijyen kuralları ve ilk yardım...

Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi

Bilinçlendirme etkinliğinde çocuklara maske ve dezenfektan hediye edildi

Sakarya Kızılay Şube Başkanı Zait Tiryaki:

"Çocuklarımıza afetten korunma yöntemleri ve bu pandemi sebebiyle de hijyen kuralları ve ilk yardım eğitimleri vermekteyiz"

Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Burak Can Sakallı:

"Bu etkinlikte depremde kendimizi nasıl koruyacağımızı ve virüsten nasıl korunabileceğimizi öğrendim"

SAKARYA - 29 Ekim-4 Kasım Kızılay haftası nedeni ile Sakarya'da hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirilen çocuklara maske ve dezenfektan hediye edildi.

29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay Sakarya il başkanlığı Genç Kızılay topluluğu iş birliğiyle her sene okullarda yapılan etkinlikler pandemi nedeni ile stant kurularak yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan etkinliklerde bilgilendirici broşürlerin verildiği çocuklara maske ve dezenfektan da hediye edildi. Pandemi nedeni ile etkinlik çadırı kurduklarını belirten ve burada bilinçlendirme yaptıklarını belirten Sakarya Kızılay Şube Başkanı Zait Tiryaki, depremin afet olduğu kadar pandeminin de afet olduğunu ve özellikle çocuklara hijyen konusunda neler yapmaları gerektiğini bilgisini verdiklerini belirtti. İzmir'de meydana gelen depremle alakalı hayatlarını kaybeden insanlara rahmet dileyen Tiryaki, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak insanlara bilinçli olmaları konusunda uyardı.

Pandemi nedeni ile kurdukları etkinlik çadırında deprem ve hijyen konusunda bilinçlendirmelerde bulunduklarını belirten Sakarya Kızılay Şube Başkanı Zait Tiryaki, "Pandemi dolayısıyla bir etkinlik çadırı oluşturduk. Bu etkinlik çadırımızda özellikle çocuklarımıza afetten korunma yöntemleri ve bu pandemi sebebiyle de hijyen kuralları ve ilk yardım eğitimleri vermekteyiz. Çocuklarımıza bir farkındalık oluşturmak aynı zamanda yaşanmış olan felaketlerde ne gibi tedbirler almaları gerektiğini hatta öncesinde ne gibi bir hazırlık yapmaları gerektiğini burada gençlik kollarındaki arkadaşlarımız bizzat uygulamalı olarak anlatıyorlar. Umuyoruz ki bunlar kardeşlerimizin akıllarında kalacak ve herhangi bir afet anında bunları uygulamak suretiyle hayatta kalma şansları daha da artacak. Ben öncelikle Türkiye'nin bir deprem bölgesi ve afet gerçeği olduğunu tekrar hatırladığımızı ve bu sebeple dün meydan gelen İzmir'deki afette de ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı olan vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum. Biz Sakarya'ya olarak afeti yaşayan afeti görmüş olan bir şehir olarak oradaki insanları çok iyi anlıyoruz ve istiyoruz ki Sakarya'mızda ki insanlara da bu farkındalığı tekrar hatırlatmak. Aynı zamanda sadece depremin değil pandeminin de bir afet olduğunu bu afetten yine korunma yöntemlerini burada inanlara bun hatırlatmak ve uygulamalı bir şekilde göstermek istiyoruz" dedi.

Kızılay haftasında etkinlik çadırından bilgi edinen 12 yaşındaki Burak Can Sakallı, "Bu etkinlikte depremde kendimizi nasıl koruyacağımızı ve virüsten nasıl korunabileceğimizi öğrendim. Ellerimizi, avuçlarımızı, tırnaklarımızın uçlarını bol sabunla köpürtmemiz gerektiğini ve ellerimizi sık sık yıkamamız gerektiğini öğrendim. Depremden korunmak içinde masa gibi cisimlerin yanına çömelip depremin bitmesini beklememiz gerektiğini öğrendim" diye konuştu.

Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi
Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi
Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi
Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi
Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi
Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi
Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi
Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi
Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi
Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi
Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi

Sakarya, Kızılay, Deprem, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay Haftası'nda çocuklar hijyen ve deprem konusunda bilinçlendirildi - Son Dakika


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