Kızılay'ı resimle anlatan miniklere ödül

Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından, Ordu Ticaret Borsası'nın destekleriyle düzenlenen resim yarışmasında, dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.



Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan 'Kızılay Haftası' nedeniyle, Ordu Ticaret Borsası'nın destekleriyle resim yarışması düzenlendi. Türk Kızılay'ı anlatan ve Altınordu ilçesinde eğitim veren ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada, dereceye giren 4 öğrenciye hediyeleri takdim edildi.



Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu İlçe Mili Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Türk Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Erdoğan Kısacık ve Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt'un katıldığı programda, Türk Kızılay'ın, ihtiyaç bölgelerinde yardımda bulunduğu ve yardım elini uzattığına dikkat çekilerek, 151 yıldır bu uygulamanın hız kesmeden devam ettiği belirtildi.



Programın devamında dereceye giren ilkokul öğrencilerine hediyeleri verildi. - ORDU