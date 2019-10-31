Son Dakika Haberleri: Kızılay Suşehri'nde esnafa bayrak dağıttı
Son Dakika Güncel Kızılay Suşehri'nde esnafa bayrak dağıttı

Kızılay Suşehri'nde esnafa bayrak dağıttı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında esnafa Türk bayrağı dağıtımı yapıldı.

Kızılay Suşehri'nde esnafa bayrak dağıttı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında esnafa Türk bayrağı dağıtımı yapıldı.

Kızılay Suşehri Temsilcisi İsa Şahin, yaptığı açıklamada, Kızılay Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

İlçedeki esnafı ziyaret ederek Türk bayrağı dağıttıklarını belirten Şahin, "Kurulduğu günden bu zamana kadar ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde başarılı çalışmalara imza atan Kızılay'ımız milletimizin kabul gördüğü en büyük dernek olma başarısını da göstermiştir." dedi.

Şahin, Kızılay'a destek veren başta bağışçılar olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Hep birlikte söylediğimiz 'İyilik sensiz olmaz' sözümüzü sizlere armağan ediyoruz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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