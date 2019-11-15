Kızılay Toplum Merkezi Nizip'te zeka atölyesi kurdu

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde zeka atölyesi kurdu.

Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gençlerin bilişsel becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla zeka atölyesi kurdu.

Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu kapsamında, Türk Kızılaya bağlı olarak, yerel halk ve Suriyeli misafirlere yönelik dil eğitimi, psiko-sosyal destek, koruma, meslek edindirme ve yönlendirme, sosyal uyum gibi alanlarda hizmet veren Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi, Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine zeka atölyesi kurdu.

Bölgede bulunan Türk ve Suriyeli öğrencilerin düşünme ve birlikte çalışma becerilerine katkı sağlamak amacıyla kurulan zeka atölyesine Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi tarafından 385 zeka oyunu bağışlandı.

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Çiçek, Türk Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi Yöneticisi Ersun Şen'e çiçek takdim etti.