Kızılcabölükspor: 3-0

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Serkan Gürbüz (xx), Mehmet Pekmezci (xx), Feyzullah Çimen (xx)BUCASPOR 1928: Kıvanç (xx) - Ufuk (xxx), Gökhan (xxx), Alper Kadir (xxx), Ahmet (xxx), Osman (xxx), Yusuf Can (xx) (Dk. 74 Burak Can xx), Berke (xx) (Dk. 63 Enes xx), Cuma (xx) (Dk. 87 Sabahattin xxx), Oğuz (xxx), Tunç Murat (xx) (Dk. 87 Emre) KIZILCABÖLÜKSPOR : Asil Kaan Güler (x) - Furkan Şamil (xx), Gökberk (xx), Ozan (x) (Dk. 88 Berk), Hüseyin (xx), Ümit (x) (Dk. 88 Emre), Yunus Emre (x) (Dk. 46 Kadir x), Atalay (x) (Dk. 46 Can x), Alpay (xx), Abdullah (x) (Dk. 73 Yasin x), Erdem Korkmaz (xx)GOLLER: Dk. 21 Ufuk, Dk. 40 Oğuz, Dk. 88 Sabahattin ( Bucaspor )SARI KARTLAR: Ümit, Gökberk ( Kızılcabölük )MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bucaspor 1928, 10'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Kızılcabölükspor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İzmir ekibinin gollerini 21'inci dakikada Ufuk, 40'ıncı dakikada Oğuz, 88'inci dakikada ise Sabahattin kaydetti. Bu sonuçla iç sahada 5'te 5 yapan Bucaspor 1928 puanını 22'ye çıkarırken, galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Kızılcabölükspor 9 puanda kaldı.21'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Soldan kullanılan kornerde defanstan seken topa sol çaprazdan Ufuk gelişine düzgün vurdu: 1-0.40'ıncı dakikada Bucaspor 1928'in sol çaprazdan kazandığı frikikte topun başına geçen Oğuz, meşin yuvarlağı çatala yolladı: 2-0.İlk yarı bu skorla sona erdi.

88'inci dakikada Kızılcabölükspor ceza sahasında oluşan karambolde Sabahattin maçın skorunu belirledi: 3-0.

- İzmir