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Kızılcahamam Belediyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

32 dakika önce

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesince düzenlenen resmi bayramlaşma töreni Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, Kızılcahamam Belediyesi, Adem Özbekler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kızılcahamam Belediyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi, System.String[]
Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesince düzenlenen resmi bayramlaşma töreni Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, Kızılcahamam Belediyesi, Adem Özbekler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma törenine Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Halim Bediz, İlçe Cumhuriyet Serhan Celbek, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Belediye Meclis Üyeleri Ali İhsan Çalıkıranoğlu, Tunay Tamer, Adem Emin Atakul, Murat Can, Uğur Uğurlu, Mustafa Erol, Dursun Barun, Erdoğan Yıldırım ve Kemal Çakır, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve Yöneticileri, Kamu Kurum Müdürleri, sivil toplum örgütleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Ramazan Bayramı bayramlaşma törenine katılan herkesin bayramını kutlayarak, 11 ayın sultanı başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ve bin aydan daha değerli bir geceyi kapsayan Ramazan ayını huzur ve mutluluk içerisinde idrak ettik ve bayrama ulaştık. Bizim bir geleneğimiz olan, her bayramda ilçe halkının da tefrişleri ile bayramlaşma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu bayramlaşmanın nice yıllar devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi Rabbimden niyaz ediyor, tekrar sizlerin ve ailelerinizin, buraya gelmek isteyen ve gelemeyen veya bulunamayan bütün hemşehrilerimizin, ülkemizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Kızılcahamam Belediyesi Adem Özbekler Kültür Merkezi'nde başlayan bayramlaşma töreni daha sonra Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Huzurevi ve Şehit Polis Memuru Zekeriya Yurdakul'un Babası Hayrettin Yurdakul'un ev ziyaretleri ile sona erdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:34 Kaynak: İHA
Adem Özbekler, Ramazan Bayramı, Kızılcahamam, Güncel
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