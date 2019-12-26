Kızılcahamam'da bazı alanlar

Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Kızılcahamam ilçesinde bulunan Beşkonak Fosil Yatakları doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi.