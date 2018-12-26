Kızılcahamam'da Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Sarıkamış
şehitleri, Kılcahamam'da düzenlenen programda dualarla anıldı. Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde Sarıkamış Destanı'nın 104. yılı münasebetiyle anma programı düzenlendi. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda İlçe Müftüsü Selçuk
Kılıçbay, tarafından şehitlere dua edildi. Program, Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız İmam Hatip Lisesi'nde devam etti.
Programa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney
ve davetliler katıldı. Program, tiyatro gösterisi ve şiirlerle sona erdi. - ANKARA