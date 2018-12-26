Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Kızılcahamam'da Sarıkamış Şehitleri Anıldı

35 dakika önce

Sarıkamış şehitleri, Kılcahamam'da düzenlenen programda dualarla anıldı.

Kızılcahamam'da Sarıkamış Şehitleri Anıldı, System.String[]
Sarıkamış şehitleri, Kılcahamam'da düzenlenen programda dualarla anıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Sarıkamış Destanı'nın 104. yılı münasebetiyle anma programı düzenlendi. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, tarafından şehitlere dua edildi. Program, Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız İmam Hatip Lisesi'nde devam etti.

Programa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney ve davetliler katıldı. Program, tiyatro gösterisi ve şiirlerle sona erdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:27 Kaynak: İHA

Demokrasi Meydanı, Ankara, Kızılcahamam, Sarıkamış, Güncel
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