Kızılcahamam heyetinden Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'e ziyaret - Son Dakika

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret etti.

Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen ziyarette konuşan Belediye Başkanı Acar, Azerbaycan'ın hak ettiği topraklara kavuştuğunu söyledi.

Acar, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hem başkomutanlık yaptı hem de diplomatik olarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye çok mutlu oldu, kendi zaferimiz gibi sevindik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yıllar önce, 'Dağlık Karabağ kanayan bir yaraysa bizim için de bir yaradır' demişti. Çok şükür bu yara bugün kapandı. Biz de bu sevinci yaşıyoruz."

Büyükelçi İbrahim ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz biriz. Türk halkı sağolsun. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hep yanımızda oldu, şimdi de yanımızdalar. Bu bir hak davamızdı, kimsenin toprağına girmedik, kimsenin toprağını almadık. Size çok teşekkür ediyorum. Sayın kaymakamım, belediye başkanım ve ilçe başkanlarım buraya gelerek bizim galibiyetimizi tebrik ettiniz. Çok mutluyuz."