Kızılcık Şerbeti\'nin Pembe\'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi

Erdoğan, Erbakan\'ın ardından bir parti lideriyle daha görüştü

Erdoğan seçimde 3 il için destek istedi, Erbakan "Bir şartım var" dedi

İstanbul\'da devrim gibi karar! Üç ilçeye giriş paralı oluyor

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sibel Taşçıoğlu, oyunculuk performansıyla sık sık alkış topluyor. Dizide tesettürlü bir kadını oynayan oyuncunun 2005 yılında rol aldığı Belalı Baldız dizisindeki haliyle gündeme geldi.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Son Mektup, Bir Zamanlar Çukurova, Kehribar dizilerindeki performansıyla tanınan ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Sibel Taşçıoğlu, Instagram hesabından 2005 yılında kadrosunda yer aldığı Belalı Baldız dizisinden bir sahne yayınlayarak "Ah gençlik" notunu yazdı. Oyuncunun güzelliği ise takipçilerinden tam not aldı.