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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi

Kızılcık Şerbeti'ndeki Pembe rolüyle dikkatleri üzerine çeken Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki görüntüleriyle adından söz ettirdi. Yıllar önce Belalı Baldız dizisinde rol alan Taşçıoğlu, güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

13.12.2023 - 15:34,  Güncelleme: 16:13
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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sibel Taşçıoğlu, oyunculuk performansıyla sık sık alkış topluyor. Dizide tesettürlü bir kadını oynayan oyuncunun 2005 yılında rol aldığı Belalı Baldız dizisindeki haliyle gündeme geldi.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Son Mektup, Bir Zamanlar Çukurova, Kehribar dizilerindeki performansıyla tanınan ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Sibel Taşçıoğlu, Instagram hesabından 2005 yılında kadrosunda yer aldığı Belalı Baldız dizisinden bir sahne yayınlayarak "Ah gençlik" notunu yazdı. Oyuncunun güzelliği ise takipçilerinden tam not aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
Kızılcık Şerbeti\'nin Pembe\'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
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Son Dakika Televizyon Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi - Son Dakika
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