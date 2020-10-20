Kızılırmak'a elektrik verdiler, balıkları öldürdüler - Son Dakika

Kızılırmak'a elektrik verdiler, balıkları öldürdüler
20.10.2020 10:02
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrine elektrik veren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, balıkların ölümüne neden oldu.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrine elektrik veren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, balıkların ölümüne neden oldu.
Gülşehir'den geçmekte olan Kızılırmak nehrinde binlerce balık vatandaşlar tarafından ırmak kenarına vurunca görüldü. Kızılırmak nehrine elektrik vererek balıklara katliam yapıldığını sosyal medya hesabından paylaşan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, "Irmağa elektrik vererek bu katliamı yapanlara gerekeni yapacağız. Lütfen sizlerde görürseniz bize ve Jandarmaya bildirin" sözlerini paylaştı. - NEVŞEHİR
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